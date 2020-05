Propunere neasteptata facuta de o tenismena privind reluarea sezonului

Ziare.

com

Jucatoarea nascuta in Norvegia, la Oslo, afirma ca cel mai corect ar fi ca sezonul sa fie anulat pana in martie 2021 pentru ca sportivele sa nu aiba presiune la revenirea in circuit."Cel mai corect ar fi sa se reia in martie 2021. Sa se faca un an intreg fara tenis. In acest fel, stresul privind punctele si apararea lor ar fi redus.Tenisul este meseria mea si nu sunt plaltita in aceasta perioada, dar ma concentrez pe familie,prieteni. Traiesc din economiile facute", a afirmat Lister, conform SVT.se Cornelia Lister evolueaza in general in circuitul de dublu, unde ocupa locul 77.Ea a castigat din tenis premii in valoare de 164.555 de dolari.In acest sezon, veniturile sale s-au ridicat la 19.097 de dolari.C.S.