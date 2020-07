Protocolul sanitar pentru US Open: Teste inainte de competitie, temperatura luata zilnic

Conform protocolului, sportivii vor avea posibilitatea de a fi insotiti de trei persoane din echipa lor. Jucatorii nu vor fi cazati la hotelul aeroportului JFK, fiind desemnate pentru cazare doua hoteluri oficiale - Long Island Marriott si The Garden City, ambele situate la aproximativ 30 de minute de centrul sportiv unde are loc turneul.Toti sportivii si apropiatii lor vor fi testati la sosirea la hotel. Al doilea test va fi facut dupa 48 de ore, iar apoi se vor face si alte teste in saptamana dinaintea startului competitiei.Sportivilor li se va lua temperatura zilnic. Sportivii nu vor putea pleca inainte sa primeasca o confirmare ca nu sunt infectati. De asemenea, ei trebuie sa completeze un formular in care sa semnaleze orice simptom care ar putea fi legat de coronavirus.Toti participantii la turneu trebuie sa poarte masti tot timpul, cu exceptia antrenamentelor si meciurilor, si sa respecte distantarea sociala.Anularea turneului de la Washington din cauza situatiei sanitare din SUA face sa existe indoieli cu privire la US Open. O decizie cu privire la grand slam ar putea fi anuntata la 28 sau 29 iulie.