Rafael Nadal a obtinut victoria cu numarul 1.000 in cariera. Doar 3 alti tenismeni au atins aceasta cifra

Nadal s-a impus dupa un meci de o doua ore si 30 de minute si a obtinut, astfel, victoria cu numarul 1.000 din cariera, conform news.ro.Fostul lider ATP este al patrulea jucator din istorie care atinge aceasta borna, dupa Jimmy Connors, 1.274 de succese, Roger Federer , 1.242, si Ivan Lendl, 1,068.Dintre jucatorii in activitate, Novak Djokovici este pe locul 6, cu 932 de victorii, dupa Guillermo Vilas, 951."Pentru a ajunge la acel numar trebuie sa fi facut multe lucruri bine. M-am confruntat cu unele provocari in cariera mea, tinand cont de accidentarile suferite. Este un privilegiu sa joci la varsta de 34 de ani, dar nu e doar meritul meu, ci al intregii echipe si familii", a spus Nadal, potrivit BBC.La Paris Bercy, in optimi, Nadal va da piept cu australianul Jordan Thompson, locul 61 ATP, care l-a eliminat, in turul al doilea, pe croatul Borna Coric, locul 24 ATP si cap de serie numarul 15, cu scorul de 2-6, 6-4, 6-2.