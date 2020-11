Rafael Nadal a patruns in semifinale la Turneul Campionilor. Spaniolul n-a castigat niciodata trofeul

Conform agerpres.ro, in urma acestui succes, Nadal s-a clasat pe locul secund in Grupa Londra 2020, dupa austriacul Dominic Thiem (nr. 3), in fata caruia s-a inclinat marti, in cel de-al doilea meci al sau de la turneul londonez.Thiem, care avea deja asigurata calificarea in semifinale, a fost invins joi in doua seturi, 6-2, 7-5, de rusul Andrei Rublev (nr. 8), care paraseste insa actuala editie a Turneului Campionilor impreuna cu Tsitsipas.In penultimul act al competitiei londoneze, Rafael Nadal il va avea ca adversar pe rusul Daniil Medvedev (nr. 4), care are asigurata prima pozitie in Grupa Tokyo 1970, inaintea meciului de vineri cu argentinianul Diego Schwartzman, in timp ce Dominic Thiem, finalistul de anul trecut, va juca impotriva castigatorului partidei dintre sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, si germanul Alexander Zverev (nr.7), prevazuta tot vineri."Este un lucru important ca am reusit sa ajung in semifinale si sunt nerabdator sa joc impotriva lui Daniil", a declarat Nadal, care a atins aceasta faza a competitiei de sase ori in zece participari, disputand in doua randuri finala (2010, 2013).Actuala editie a Turneului Campionilor, ultima care are loc la Londra, beneficiaza de premii totale in valoare de 5,7 milioane dolari, castigatorul trofeului urmand sa plece acasa cu un cec in valoare de 1.564.000 dolari. Incepand din 2021, competitia de final de sezon din circuitul ATP se va desfasura in orasul italian Torino.Citeste si: VIDEO Golul care face inconjurul lumii s-a marcat in liga a 3-a din Romania. "Nici Ibrahimovic nu putea sa dea asa"