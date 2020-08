Rafael Nadal nu va participa la US Open

"Dupa ce m-am gandit bine, am decis sa nu joc la US Open in acest an. Situatia este foarte complicata la nivel mondial din cauza Covid-19 si se pare ca inca nu avem control asupra ei", a spus Nadal, care a precizat ca prefera sa nu calatoreasca in aceste vremuri.US Open ar trebui sa se desfasoare la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat initial intre 24 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru 20 septembrie - 4 octombrie. Turneul de la Wimbledon , al treilea grand slam al anului, a fost anulat.