Performanta majora pentru Raluca Olaru. Trofeul WTA cu numarul 10 pentru tenismena din Romania

Cele doua sportive au invins in finala echipa favorita 2, Kaitlyn Christian/Sabrina Santamaria (SUA), scor 2-6, 6-3, 10-8, intr-o ora si 22 de minute.Olaru si Kichenok au obtinut 25.230 de dolari si 470 de puncte, in timp ce invinsele din finala vor primi 17.750 de dolari si 305 puncte. Raluca Olaru mai are in palmares noua trofee la dublu : Taskent 2008 (cu Olga Savciuk), Acapulco 2011 (cu Maria Koritteva), Nurnberg 2013 (cu Valeria Solovieva), Linz 2014 (cu Anna Tatishvili), Taskent 2016 (cu Ipek Soylu), Hobart 2017 (cu Olga Savciuk), Bucuresti 2017 (cu Irina Begu ), Strasbourg 2018 (cu Mihaela Buzarnescu ) si Rabat 2018 (cu Anna Blinkova).