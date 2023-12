Raonici face ravagii la Mastersul de la Paris

Milos Raonic confirma forma excelenta in care se afla si se califica in finala Mastersului de la Paris. Dupa ce in sferturile de finala l-a eliminat din competitie pe elvetianul Roger Federer, in penultimul act, tenismenul canadian a facut o noua victima.

De acesta data a venit randul cehului Thomas Berdych sa faca cunostinta cu forta tanarului jucator in varsta de 23 de ani, care a rasturnat din nou calculele hartiei si s-a impus in trei seturi 6-3, 3-6, 7-5 in fata numarului cinci mondial.

In finala, canadianul va juca contra principalului favorit al turneului, sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial, care a castigat cealalta semifinala, scor 6-2, 6-3, in fata japonezului Kei Nishikori.

