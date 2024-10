Reactia Elenei Rybakina dupa victoria din meciul cu Sorana Cirstea - ce a spus despre sportiva noastra

Elena Rybakina a vorbit despre victoria obtinuta in meciul cu Sorana Cirstea din primul tur de la Doha.

La finalul confruntarii, kazaha a laudat-o pe sportiva noastra pentru jocul prestat.

"Muncesc din greu si mereu incerc sa lupt. Nu mi-a fost deloc usor cu Sorana pentru ca amandoua am jucat bine. Am fost obosita si am incercat sa lupt. Nu a fost deloc usor deoarece ea a jucat cu adevarat bine", a spus Elena Rybakina la conferinta de presa.

Jucatoarea din Kazahstan, care anul acesta a disputat nu mai putin de patru finale, s-a impus in trei seturi, cu 3-6, 6-3, 6-1.

O ora si 42 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.

In turul urmator, Rybakina o va intalni pe belgianca Alison Van Uytvanck.

