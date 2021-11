Prima reacție a Simonei Halep în cazul dispariției chinezoaicei Shuai Peng

Fostul lider WTA Simona Halep a postat un mesaj pentru chinezoaica Shuai Peng, care nu a mai avut nicio apariţie publică după ce l-a acuzat pe un fost vicepremier al Chinei de agresiune sexuală.

“Peng Shuai, te rog să ştii că sunt alături de tine colegii tăi. Mă gândesc la tine şi sper că eşti în siguranţă”, a notat Halep pe Twitter, postând şi o imagine cu Peng, cu hashtag-ul #whereispengshuai.

Peng Shuai, please know that your fellow players stand with you.

Thinking of you and hope you are safe #whereispengshuai pic.twitter.com/CoMjLoLzLS