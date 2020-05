Revenire spectaculoasa in tenisul feminin

Ziare.

Sportiva in varsta de 29 de ani va juca la Generali Austrian Pro Series, competitie ce incepe pe 25 mai, cu jucatori austrieci.Ea nu a mai jucat din martie 2019, din cauza unor probleme medicale."M-am gandit sa ma las de tenis de mai multe ori. Erau momente cand ma intrebau de ce sa ma mai chinui. Dar totusi am obiective personale pe care nu le-am indeplinit. Nu sunt pregatita sa ma retrag", a afirmat Paszek pentru postul LAOLA1.Tamira Paszek a castigat trei titluri WTA in cariera si cel mai sus a ajuns pe locul 26 in clasamentul mondial, in 2013. Ea are in palmares si doua sferturi de finala la Wimbledon Din tenis, jucatoarea austriaca a castigat aproape 2.5 milioane de dolari.C.S.