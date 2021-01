Roger Federer a refuzat participarea la Australian Open. Motivul invocat de tenismenul elvetian

Responsabil de relatiile cu jucatorii in cadrul Federatiei australiene de tenis, Andre Sa a explicat pentru o televiziune din tara lui de ce Federer a declarat forfait pentru acest turneu."Principalul motiv a fost carantina. Am vorbit cu el acum o luna si avea doua optiuni. Putea sa vina cu toata familia si sa o plaseze in carantina. Problema este ca Mirka (sotia lui Federer - n. r.) nu puteau iesi din camera de hotel timp de 14 zile. El putea sa iasa, sa se antreneze si sa se intoarca, dar familia nu putea. Mirka nu putea", a afirmat fostul tenisman brazilian.A doua varianta, neagreata de Federer, era sa vina singur in Australia. Potrivit lui Sa, fostul lider mondial a spus ca la varsta lui, 39 de ani, cu patru copii si 20 de turnee de Mare Slem castigate, nu ar trebui sa fie despartit de familia lui o perioada atat de lunga, de cinci saptamani.Sa a precizat ca aceasta discutie a avut loc la inceputul lui decembrie, cand Federer stia deja ca Australian Open va incepe probabil cu o intarziere de trei saptamani. In cele din urma, turneul va debuta pe 8 februarie.Elvetianul, care a suferit anul trecut doua operatii la genunchi, este asteptat sa revina in competitie la sfarsitul lui februarie sau inceputul lui martie.Citeste si: FOTO Simona Halep, in vacanta cu iubitul la Valea Doftanei. Cum a fost primita de localnici