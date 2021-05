Toti ochii pe Roger Federer. Elvetianul revine in circuitul ATP. E doar al doilea sau turneu al anului. Unde se pot vedea meciurile

Pentru elvetian, Geneva va fi al doilea sau turneu din 2021 dupa cel de la Doha din martie, unde a reaparut dupa mai mult de un an de inactivitate din cauza unei accidentari. Inainte de aceasta, ultima lui prezenta in ATP s-a consemnat la Australian Open 2020, unde a fost eliminat in semifinale de Novak Djokovic.Geneva va fi singurul turneu pe care Federer il va juca inainte de Roland Garros. La Paris, Federer are un singur succes, in 2009, iar in ultimii cinci ani a jucat o singura data pe zgura pariziana, in 2019, cand a fost eliminat in semifinale de Rafa Nadal.Printre favoritii de la Geneva se numara canadianul Denis Shapovalov (2), norvegianul Casper Ruud (3), bulgarul Grigor Dimitrov (4) si chilianul Christian Garin (5).Turneul de la Geneva, va incepe luni, 17 mai, iar Look Sport + cat si celelalte canale sportive Look vor difuza cinci meciuri pe zi din primele tururi, incepand cu ora 13:00,