Decizie neasteptata luata de Roger Federer dupa eliminarea de la Doha: "Este mai bine pentru mine"

Campionul elvetian, cu 20 de titluri de Mare Slem in palmares, care a revenit in circuit dupa o absenta de 13 luni, a fost invins joi, cu 3-6, 6-1, 7-5, de georgianul Nikoloz Basilasvili (locul 42 mondial), dupa ce trecuse in primul tur de britanicul Daniel Evans (28 ATP)."A fost minunat sa ma intorc in #atptour, m-am bucurat din nou de fiecare minut jucat la Doha", a precizat Federer (39 ani), intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter "Multe multumiri echipei mele minunate si loiale, pentru ca a facut acest lucru posibil. Am de decis sa este mai bine pentru mine sa ma intorc la antrenamente si, prin urmare, am hotarat sa ma retrag din turneul de la Dubai, saptamana viitoare", a adaugat jucatorul din Tara cantoanelor.Dupa semifinala pierduta la Australian Open 2020 in fata lui Novak Djokovic si un meci demonstrativ, disputat la inceputul lunii februarie a anului trecut impotriva lui Rafael Nadal , in Africa de Sud, Roger Federer a decis sa se supuna unei artroscopii la genunchiul drept, care il deranja de cativa ani.Suspendarea circuitului ATP, din cauza pandemiei de coronavirus, o recuperare mai complicata decat se prevedea si o a doua interventie chirurgicala la acelasi genunchi, in luna mai, l-au obligat sa stea departe de circuit pana saptamana aceasta, cand a revenit pe teren la Doha.Federer, care va implini 40 de ani in luna august, a avut nevoie de trei seturi pentru a-l invinge pe britanicul Daniel Evans, in primul sau meci disputat miercuri (7-6, 3-6, 7-5), insa elvetianul nu este inca in cea mai buna forma fizica a sa, lucru care s-a vazut in meciul cu Basilasvili.Fostul numar unu mondial a anuntat deja ca nu va participa la turneul Masters 1000 ATP de la Miami (Florida), programat luna aceasta, preferand sa se concentreze pe zgura si sa dispute cat mai multe meciuri inainte de Wimbledon , turneul de Mare Slem pe care l-a castigat de opt ori in cariera sa.