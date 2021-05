Roger Federer, batut la el acasa. Esec dureros al elvetianului, la revenirea in circuit VIDEO

Well played, gents 👏



Pablo Andujar defeats Roger Federer 6-4, 4-6, 6-4. #GenevaOpenpic.twitter.com/RQT6aFgvH6 - ATP Tour (@atptour) May 18, 2021

Andujar si-a adjudecat victoria in mai putin de doua ore, el reusind 6 asi fata de 3 ai elvetianului si facand o singura dubla greseala (niciuna pentru Federer).Andujar va juca in runda urmatoare cu invingatorul din partida Marton Fucsovics (Ungaria, 44 ATP) - Dominic Stephan Stricker (Elvetia, 419 ATP). Federer nu a mai jucat de doua luni dupa eliminarea in sferturi de la Doha. Pentru elvetian, Geneva a fost al doilea turneu din 2021 dupa cel din Qatar , unde a reaparut dupa mai mult de un an de inactivitate din cauza unei accidentari. Inainte de aceasta, ultima lui prezenta in ATP s-a consemnat la Australian Open 2020, unde a fost eliminat in semifinale de Novak Djokovic.