Adevarul despre relatia dintre Rafael Nadal si Roger Federer, dezvaluit chiar de spaniol

"Suntem amici si, pe parcursul timpului, relatia noastra s-a imbunatatit. Nu suntem prieteni apropiati. Nu o sa-i marturisesc ca ma doare genunchiul inaintea unui meci in care il am adversar. Dar putem sa ne sunam in orice moment si sa discutam diverse lucruri.Am vorbit cu el chiar azi. Vreau sa fiu in cea mai buna forma la Monte Carlo si pe tot parcursul sezonului de zgura, care e un interval crucial in timpul anului. Lucrez foarte mult pentru a ma afla in cea mai buna forma.E ciudat sa joc fara energia data de familie si de prietenii apropiati de cand sunt impuse aceste reguli stricte. Sa speram ca datorita vaccinului vom reveni din nou la viata normala", a declarat Rafael Nadal , potrivit Tennis World USA, citat de digisport.ro. Federer si Nadal au cate 20 de titluri de Grand Slam in cariera lor profesionista.Citeste si: