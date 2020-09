Roland-Garros 2020. 7 jucatoare din Romania vor juca pe tabloul principal. Monica Niculescu si Irina Bara s-au calificat azi. Elena Ruse, eliminata

In momentul intreruperii, Irina Bara se afla la un singur ghem de victorie in meciul cu olandeza Richel Hogenkamp, scor 6-2, 5-4.Foarte aproape de un succes rapid a fost si Monica Niculescu, care a castigat cu 6-0 primul set impotriva rusoaicei Vera Zvonareva . A treia jucatoare din Romania din aceasta faza a competitiei, Elena-Gabriela Ruse, abia incepuse meciul cu Barbara Haas, austriaca avand avantaj in primul set (2-0) atunci cand ploaia a intrerupt meciurile pentru aproximativ 2 ore.La reluare, dupa ce ploaia s-a oprit, Irina Bara a avut ceva dificultati sa inchida meciul cu Hogenkamp, victoria venind dupa un tie-break disputat, scor final 6-2, 7-6. Este pentru prima data cand Irina (25 de ani) are ocazia sa joace pe tabloul principal la un turneu de Grand Slam.Monica Niculescu s-a calificat si ea mai departe, depasind-o poe Zvonareva in 3 seturi, 6-0, 3-6, 6-3. Din pacate, Elena-Gabriela Ruse a cedat partida cu Barbara Haas, cu 4-6, 5-7.Ca urmare, pe tabloul principal la Roland-Garros 2020 se vor afla 7 jucatoare din Romania: Simona Halep Ana Bogdan , Monica Niculescu si Irina Bara.