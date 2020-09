Roland-Garros 2020. Simona Halep a scapat de doua adversare tari in drumul spre titlu. Serena Williams, calificata fara emotii in turul 2

In meciurile de luni de pe tabloul feminin, cea mai mare surpriza este eliminarea suferita de cehoaica Marketa Vondrousova, cap de serie numarul 15 (1-6, 2-6 cu Iga Swiatek din Polonia).Rezultatul o ajuta si pe Simona Halep in drumul spre finala, recenta semifinalista de la Roma numarandu-se printre marile "pericole" care o pandeau pe romanca pe traseu. Halep si Vondrousova s-ar fi putut intalni in optimi.De asemenea, ieri a iesit din competitie si Dayana Yastremska, cap de serie numarul 24, care i-a pus destule probleme Simonei Halep in turneul precedent, la Roma. Ucraineanca a fost invinsa de Daria Gavrilova (Australia) cu 6-4, 6-3.In schimb, Serena Williams , cu care Simona Halep ar putea juca in semifinale, merge mai departe dupa o victorie in 2 seturi, 7-6, 6-0 cu conationala Kristie Ahn.Simona Halep o va intalni miercuri in turul 2 pe Irina Begu , intr-un meci suta suta romanesc, invingatoarea urmand sa joace cu una dintre americancele Amanda Anisimova si Bernarda Pera.