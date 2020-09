Roland-Garros 2020. LIVETEXT de la ora 12.00. 4 jucatoare din Romania evolueaza in primul tur la Paris

De la ora 12.00, Monica Niculescu (141 WTA ) o va infrunta pe americanca Danielle Collins (57 WTA), iar Ana Bogdan (93 WTA) se va duela cu Timea Babos din Ungaria (107 WTA).Putin mai tarziu, in jurul orei 14.00, Sorana Cirstea (83 WTA) isi va masura fortele cu favorita Elena Rybakina din Kazahstan (18 WTA), in timp ce Irina Bara (142 WTA), venita din calificari, va avea o misiune dificila cu croata Donna Vekic (30 WTA).Sunt deja calificate in turul secund Simona Halep si Irina Begu , care se vor intalni miercuri in meci direct, dar si Patricia Tig