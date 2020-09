Roland-Garros 2020. Surpriza uriasa pe tabloul feminin. Finalista de la US Open a fost eliminata. Simona Halep are drum liber spre finala

Finalista de la US Open a fost invinsa destul de categoric in 2 seturi, 2-6, 2-6, rezultat care o avantajeaza si pe Simona Halep in drumul romancei spre finala.Conform tabloului, Simona Halep se putea intalni in semifinale cu Victoria Azarenka, la fe ca si cu Serena Williams , care a anuntat in aceasta dimineata ca se retrage din turneu din cauza unei accidentari.