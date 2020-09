Roland-Garros 2020. Jucatorii, speriati de un avion de vanatoare care a survolat Parisul si a depasit bariera sonica

Conform news.ro, pe arena Suzanne Lenglen, germanul Dominik Koepfer se pregatea sa serveasca in partida cu elvetianul Stan Wawrinka, cand s-a produs zgomotul ca o detonare. Koepfer s-a oprit si a cautat pe cer sursa zgomotului.Ingrijorat, Wawrinka s-a adresat arbitrului pentru a intreba daca jocul se poate relua. Necunoscand sursa zgomotului, acesta din urma a autorizat jucatorii sa continue.Bubuitura a provocat panica in Paris si numeroase persoane au apelat numarul de urgenta. Politia a anuntat pe retelel de socializare ca zgomotul a fost produs de un avion de vanatoare care a survolat Parisul si a depasit bariera sonica."Un zgomot foarte important s-a auzit la Paris si in regiune. Nu exista nicio explozie, este vorba despre un avion de vanatoare care a trecut bariera sunetului. Nu aglomerati liniile de urgenta", a precizat prefectura de politie.