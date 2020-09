VIDEO Scene socante la Roland-Garros: olandeza Bertens, scoasa din teren in scaun cu rotile dupa victorie. Adversara a injurat-o grosolan

No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting 'va fanculo' (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT - Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

Partida a fost una lunga, de peste 3 ore, incheiata cu victoria lui Bertens, 7-6, 3-6, 9-7, in ciuda faptului ca olandeza s-a confruntat cu mari probleme de ordin fizic care au impiedicat-o sa evolueze la capacitate maxima.Italianca Sara Errani a considerat insa ca Kiki Bertens si-a exagerat suferinta, astfel ca a parasit extrem de nervoasa terenul la finalul meciului, refuzand traditionalul salut cu racheta de la fileu. Mai mult, inainte de a se face nevazuta pe tunelul de la vestiare, Errani a strigat cat a putut de tare "vafanculo", o injuratura folosita de italieni.Drama nu s-a terminat insa aici, pentru ca Bertens a izbucnit in plans cu prosopul pe fata, iar organizatorii au decis dupa cateva minute s-o scoata de pe teren cu ajutorul unui scaun cu rotile.