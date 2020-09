Roland-Garros 2020. Perechea Andreea Mitu - Patricia Tig, in turul al doilea al probei de dublu. Monica Niculescu s-a calificat si ea

Conform agerpres.ro, Mitu si Tig au avut nevoie de o ora si 48 de minute pentru a obtine victoria, profitand si de cele 7 duble greseli ale adversarelor. Romancele si-au asigurat un cec de 23.920 euro si 130 de puncte WTA la dublu.In turul urmator, Mitu si Tig vor infrunta cuplul Varvara Graceva (Rusia)/Jasmine Paolini (Italia), care a trecut cu 6-3, 4-6, 6-4 de ucrainencele Liudmila si Nadia Kicenok (N.14).Alte doua romance au parasit competitie de dublu, Laura Ioana Paar si Ana Bogdan . Paar si germanca Julia Wachaczyk au fost invinse in primul tur de favoritele numarul 13, Viktoria Kuzmova (Slovacia)/Kristyna Pliskova (Cehia), cu 6-2, 2-6, 6-0, dupa o ora si 28 de minute.Ana Bogdan si suedeza Rebecca Peterson au fost intrecute de perechea Marie Bouzkova (Cehia)/Arantxa Rus (Olanda) cu 6-4, 4-6, 6-4, in doua ore si 35 de minute. Perechile invinse s-au ales fiecare cu 14.950 euro si 10 puncte WTA la dublu.In cursul serii, Monica Niculescu si Irina Bara au fost adversare. Niculescu a facut pereche cu japoneza Misaki Doi, in timp ce Bara a evoluat alaturi de unguroaica Fanny Stollar. Victoria a revenit cuplului Niculescu / Doi, cu scorul de 6-4, 6-2. Irina Begu si Raluca Olaru vor face pereche joi, dar in primul tur au adversare de mare valoare, favoritele numarul trei, Elise Mertens (Belgia) si Arina Sabalenka (Belarus), semifinaliste in 2019.