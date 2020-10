Roland-Garros 2020. LIVETEXT Ana Bogdan o conduce pe castigatoarea de la Australian Open. Urmeaza Patricia Tig si Irina Bara

Ana Bogdan, locul 93 WTA , va evolua cu americanca Sofia Kenin favorita numarul 4 si castigatoarea de la Australian Open , in al doilea meci de pe arena Philippe-Chatrier.Desfasurarea LIVE a meciului:*Romanca serveste impecabil si isi adjudeca primul set cu 6-3.*5-3 pentru Ana Bogdan, care va servi pentru castigarea setului.*Ana Bogdan a inceput bine, a condus cu 2-0, dar Sofia Kenin a egalat, 2-2.Pe terenul patru, in al treilea meci, Patricia Maria Tig, locul 58 WTA, va evolua cu americanca Christina McHale, locul 79 mondial.Tot in al treilea meci, dar pe terenul 5, Irina Bara, locul 142 WTA, venita din calificari, o va intalni pe belgianca Alison Van Uytvanck, locul 65 WTA.La dublu, in ultimul meci de pe terenul 7, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), favoriti 12, vor juca in primul tur cu perechea Cristian Garin/Pedro Martinez (Chile/Spania).La dublu feminin, perechea Irina Begu/Raluca Olaru va evolua pe terenul 10, in al patrulea meci, contra echipei Arina Sabalenka/Elise Mertens (Belarus/Belgia), favorita 3.