Roland-Garros 2020. Patricia Tig si Irina Bara, eliminate in turul 3. Simona Halep a ramas singura romanca pe tabloul de simplu

Ferro s-a impus cu scorul de 7-6 (7), 4-6, 6-0, in doua ore si 48 de minute.Jucatoarea franceza o va intalni in optimi pe americanca Sofia Kenin, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, care a trecut in turul trei de Irina Bara (142 WTA), scor 6-2, 6-0, intr-o ora si 12 minute.Astfel, Simona Halep a ramas singura jucatoare din Romania pe tabloul de simplu la Roland-Garros, ea urmand sa joace duminica, in optimi, cu poloneza Iga Swiatek.