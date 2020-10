Roland-Garros 2020. Inca o surpriza uriasa pe tabloul feminin. Simona Halep ar fi jucat in sferturi cu locul 159 mondial

Trevisan s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 35 de minute.Italianca de 26 de ani va evolua in sferturi cu poloneza Iga Swiatek, 19 ani, locul 54 WTA, care a eliminat-o, tot duminica, scor 6-1, 6-2, pe Simona Halep , locul 2 WTA si cap de serie numarul 1.Trevisan si Swiatek sunt in premiera in aceasta faza a unui grand slam.