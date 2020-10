Roland-Garros 2020. Procurorii francezi confirma ancheta in cazul meciului jucat de Andreea Mitu si Patricia Tig. Acuzatii de frauda si coruptie

O investigatie pentru "frauda in grup organizat" si pentru "coruptie sportiva activa si pasiva" a fost deschisa, la 1 octombrie, in urma suspiciunilor de trucare a unui meci de la Roland-Garros, a precizat parchetul din Paris, conform news.ro.Cercetarile au fost incredintate Serviciului central pentru curse si jocuri de noroc (SCCJ), a precizat parchetul.O evolutie suspecta a jucatoarei ruse Iana Sizikova a fost inregistrata in ghemul al cincilea al setului secund. In acel ghem, Sizikova a comis doua duble greseli si nu a ajuns la o minge care pare accesibil de returnat. Romancele au obtinut break-ul la zero si au preluat conducerea cu 3-2.Potrivit L'Equipe, "sume mari de bani au fost pariate din diferite tari pe castigarea acelui ghem de catre romance la mai multi operatori la Paris".Mitu si Tig s-au impus in partida din 30 septembrie cu scorul de 7-6 (8), 6-4.Sizikova, 25 de ani, ocupa locul 89 in clasamentul probei de dublu si locul 652 la simplu.