Roland-Garros 2020. O noua "minune" din Argentina a lovit Parisul. Diego Schwartzman, in semifinalele turneului masculin dupa un meci de poveste

Locul 14 ATP si cap de serie numarul 12, Schwartzman l-a invins, marti, cu scorul de 7-6 (1), 5-7, 6-7 (6), 7-6 (5), 6-2, pe austriacul Dominic Thiem, locul 3 ATP si cap de serie numarul 3, finalist in 2018 si 2019 la Roland Garros, calificandu-se in semifinale.Partida a durat cinci ore si opt minute, fiind al saselea cel mai lung meci din istoria turneului parizian, conform news.ro. Argentinianul Schwartzman a atins cea mai inalta faza din cariera la un Grand Slam.El va evolua in penultimul act cu invingatorul dintre spaniolul Rafael Nadal , locul 2 ATP, si italianul Jannik Sinner, locul 75 ATP. Acest sfert de finala este programat tot marti, dupa o partida din sferturile de simplu feminin, intre Iga Swiatek si Martina Trevisan.