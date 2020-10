Roland-Garros 2020. S-a stabilit a doua semifinala din turneul feminin. Va fi o confruntare intre doua favorite

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Jucatoarea americana Sofia Kenin, locul 6 WTA si cap de serie numarul 4, s-a calificat in careul de asi trecand de compatrioata sa Danielle Collins, numarul 57 mondial. Kenin s-a impus cu scorul de 6-4, 4-6, 6-0, in doua ore si patru minute.In faza urmatoare, sportiva americana o va intalni pe jucatoarea ceha Petra Kvitova, locul 11 WTA si cap de serie numarul 7. Putin mai devreme, Kvitova a invins-o cu scorul de 6-3, 6-3, pe Laura Siegemund (Germania), locul 66 WTA. Cehoaica s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 20 minute, ajungand pentru a doua oara in cariera in penultimul act la Roland-Garros, dupa editia 2012.In cealalta semifinala se vor intalni Iga Swiatek (Polonia), locul 54 WTA, si Nadia Podoroska (Argentina), locul 131 WTA, venita din calificari.