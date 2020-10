Roland-Garros 2020. Patricia Tig si Irina Bara, victorii entuziasmante la Paris. Ana Bogdan, esec dramatic cu castigatoarea de la Australian Open

Pe terenul patru, in al treilea meci, Patricia Maria Tig, locul 58 WTA , a evoluat cu americanca Christina McHale, locul 79 mondial. Meciul a curs intr-o singura directie, Tig castigand de o maniera clara, 6-4, 6-3. In turul urmator, Patricia va juca impotriva invingatoarei din meciul Elena Rybakina (Kazahstan) - Fiona Ferro (italia).Pe terenul 5, Irina Bara, locul 142 WTA, venita din calificari, a intalnit-o pe belgianca Alison Van Uytvanck, locul 65 WTA, pe care a dominat-o copios. La scorul 6-1, 4-0 pentru jucatoarea noastra, Van Uytvanck s-a retras, acuzand o accidentare. In turul urmator, Irina Bara va juca in compania Sofiei Kenin, cap de serie numarul 4, cea care a eliminat-o astazi pe Ana Bogdan.Ana Bogdan, locul 93 WTA i-a pus mari probleme castigatoarei de la Australian Open , in al doilea meci de pe arena Philippe-Chatrier. Desi a castigat primul set, Ana Bogdan a fost depasita de Kenin cu 6-3, 3-6, 2-6.*La scorul de 4-0 pentru Irina, Van Uytvanck a decis sa se retraga.*Romanca incepe bine si mansa secunda, 1-0.*6-1 pentru Bara in primul set.*Irina Bara joaca foarte bine si urca scorul la 4-1.*Debut de meci echilibrat, 1-1.*6-3 si Patricia Tig e in turul al treilea la Roland-Garros*5-3, Tig va servi pentru meci.*4-2 pentru Tig, care se apropie de victorie.*Patricia Tig e in grafic, 2-1 in setul secund.*6-4 pentru Tig, romanca isi trece in cont primul set.*5-4 pentru romanca, la un singur ghem de castigarea setului.*Tig a facut 4-1, dar McHale a revenit si egalat, 4-4.*Patricia se desprinde cu un break, 3-1.*A inceput meciul, cu Tig la conducere, 1-0, dar americanca egaleaza, 1-1.Desfasurarea LIVE a meciului:*Ana Bogdan s-a recunoscut invinsa, scor 2-6 in setul decisiv.*5-2 Kenin, dupa ce Ana a salvat 3 mingi de meci.*Americanca se desprinde la 5-1.*Kenin face 3-0, dar romanca nu cedeaza si castiga un break important, 3-1.*Din pacate pentru Ana, Sofia Kenin e dezlantuita, 2-0 pentru americanca in setul 3.*Ana Bogdan pierde setul al doilea, 3-6.*5-3 pentru Kenin, meciul se apropie de set decisiv.*3-2 pentru americanca, dar Bogdan urmeaza la serviciu.*1-1 in setul secund, ambele jucatoare castigandu-si serviciul.*Romanca serveste impecabil si isi adjudeca primul set cu 6-3.*5-3 pentru Ana Bogdan, care va servi pentru castigarea setului.*Ana Bogdan a inceput bine, a condus cu 2-0, dar Sofia Kenin a egalat, 2-2.