Roland-Garros 2020. Prima victorie romaneasca la Paris. Niculescu, Buzarnescu si Jaqueline Cristian debuteaza si ele astazi

Clasata pe locul 199 in lume, Laura Ioana-Paar a acces in turul 2 al calificarilor, invingand-o in 3 seturi, 1-6, 6-2, 6-2, pe frantuzoiaca Margot Yerolimos. In faza urmatoare, Paar o va intalni pe ucraineanca Marta Kostyuk, a doua favorita a tabloului de calificare.Astazi vor mai juca alte 3 tenismene din Romania, Jaqueline Cristian (cu Jana Cepelova), Monica Niculescu (cu japoneza Muramatsu) si Monica Buzarnescu (cu Harriet Dart).