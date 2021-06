Liderul mondial din WTA a abandonat la scorul de 1-6, 2-2 in favorarea adversarei, acuzand probleme fizice.Barty acuzase probleme de sanatate inca de la meciul precedent.In acest fel, turneul de la Roland Garros nu le are in competitie pe niciuna dintre primele trei clasae in WTA, adica Asleigh Barty, Naomi Osaka si Simoan Halep.