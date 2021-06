Roland Garros 2021 - Ce sansa a ratat Rafael Nadal prin infrangerea din semifinale de la Roland Garros

Sarbul l-a invins in 4 seturi pe spaniol, 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2, si merge in finala, unde va juca cu greul Stefanos Tsitsipas Nadal a ratat astfel sansa de a juca finala competitiei care i-ar fi oferit posibilitatea sa castige al 21 -lea trofeu de Grand Slam. El ramane deocamdata la 20 de titluri, la fel ca si Roger Federer , ambii fiind detinatorii recordului la acest capitol.Djokovici, in schimb, are 18 titluri de Grand Slam si se poate apropia la doar un trofeu de rivalii sai.Finala dintre Novak Djokovici si Stephanos Tsitipas este programata duminica, in direct la Eurosport.