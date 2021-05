Roland-Garros 2021 incepe luni. Sase romani in prima zi de concurs. Programul complet

In ordine cronologica, prima care va evolua va fi Laura Ioana Paar, de la 11.30, contra ibericei Nuria Parrizas Diaz.Apoi, de la ora 13.00, Alexandra Dulgheru o va intalni pe chinezoaica Yafan Wang, cap de serie 12.Nu inainte de 14.30 va juca si Jaqueline Cristian, in confruntarea cu americanca Louisa Chirico.Ramanand la feminin, Monica Niculescu isi va masura fortele, dupa ora 16.00, cu belgianca Ysaline Bonaventure (cap de serie 19), iar Gabriela Talaba va juca in ultimul meci al zilei pe terenul numarul 8 impotriva chinezoaicei Yuan Yue.La masculin, Marius Copil se va intalni cu chilianul Barrios Vera, in jurul orei 16.00.