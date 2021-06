Roland Garros 2021 -Schimbarea care i-a adus Soranei Cirstea succesele din 2021: "Pur si simplu asta am facut!"

Romanca poate urca pana pe locul 36 WTA daca trece in sferturile turneului parizian, fapt care intregeste o jumatate de sezon excelenta pentru sportiva de 30 de ani.Ea a explicat care este cheia succesului sau, dupa meciul castigat cu Daria Kasatkina."A fost cel mai bun meci facut pana acum la Roland Garros. Un meci foarte bun din partea mea, controlat de la inceput pana la sfarsit, un meci solid. Cred ca scorul nu este atat de corect, pentru ca si Daria a jucat foarte bine, a fost un meci de inalta calitate.Simteam ca daca o las poate sa ma incurce foarte usor. Am reusit sa fiu agresiva, am reusit sa fiu in control, iar pentru mine este o bucurie. Nu mai vad meciurile ca pe un tur 2, tur 3, pur si simplu este un meci de tenis de care ma bucur la maxim. Nu mai joc cu atata presiune, cred ca am facut un progres din acest punct de vedere", a spus Sorana Cirstea , pentru Eurosport.