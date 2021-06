Roland Garros 2021: De ce i se spunea Soranei Cirstea "taietoarea de capete"

Jocul si transformarea in bine a Soranei au fost remarcate si de Cristian Tudor Popescu, care, intr-o interventie la Digi 24, a declarat:"A invins-o pe redutabila rusoaica, Daria Kasatkina, cu un joc de retur si de contre cum nu s-a vazut pana acum in turneul feminin. Este cel mai bun joc de retur-contra si un-doi facut de Sorana Cirstea , care in felul acesta ajunge - as pune titlul "Sorana, back to the future" - inapoi in viitor.De ce? Pentru ca e la o optime, e in turul IV la Roland Garros, si este la o optime de sfertul de finala, sfert de finala pe care l-a atins in 2009 la Roland Garros, cand i se spunea "taietoarea de capete", pentru ca invingea jucatoare cap de serie, jucatoare din top 10 mondial, ea fiind foarte tanara, avea 19 ani atunci, si iata ca se intoarce acum la jocul ei de atunci"