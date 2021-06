Care sunt cele cinci castigatoare de Grand Slam eliminate in primul tur la Roland Garros

Intre ele sunt si cinci castigatoare de Grand Slam: Angelique Kerber Australian Open 2016, US Open 2016, Wimbledon2018), Garbine Muguruza (Roland Garros 2016, Wimbledon 2017), Bianca Andreescu (US Open 2019), Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017) si Svetlana Kuznetova (US Open 2004, Roland Garros 2009).Viktoria Azarenka (16 WTA ) - Svetlana Kuznetova (40 WTA) 6-4, 2-6, 6-3Anhelina Kalinina (139 WTA) - Angelique Kerber (27 WTA) 6-2, 6-4Maria Kostyuk (81 WTA) - Garbine Muguruza (13 WTA) 6-1, 6-4Tamara Zidansek (85 WTA) - Bianca Andreescu (7 WTA) 6-7, 7-6, 9-7Sofia Kenin - Jelena Ostapenko 6-4, 4-6, 6-3Lor li se adauga Naomi Osaka , care a trecut de primul tur insa s-a retras din competitie.