Cum s-a incheiat cel mai asteptat sfert de finala de la Roland Garros

Tsitsipas s-a impus surprinzator, daca tinem cont de bilantul meciurlor directe cu Medvedev, care era de 1-6, dupa o partida spectaculoasa, care a durat doua ore si 19 minute.Grecul de 22 de ani, care a mai jucat in penultimul act la Australian Open , in 2019 si 2021, este pentru a doua oara consecutiv in semifinale pe zgura pariziana.Medvedev, 25 de ani, finalist la Australian Open 2021 si US Open 2019, a ratat nu numai prima sa semifinala la French Open, ci si posibilitatea de a deveni numarul 1 mondial (daca ar fi castigat turneul si Djokovici nu ar fi ajuns in finala).A doua semifinala va fi stabilita dupa meciurile de miercuri: