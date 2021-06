De ce e Sorana Cirstea fericita, chiar daca a fost eliminata de la Roland Garros

"A fost o zi nu foarte grozava din partea mea. Nu am jucat la cel mai bun nivel. In primul set am avut sanse, am reusit sa am acea minge de set, de care nu am profitat. Acolo a fost un moment cheie. In tiebreak am avut cateva greseli pe care in mod normal nu le fac. Asta m-a costat primul set.In al doilea set, ea a jucat foarte bine, dar pe un joc slab al meu. Imi asum, nu am reusit sa joc ceea ce aveam in plan, ceea ce pregatisem. Sunt zile si zile, e normal, nu a fost o zi prea reusita pentru mine. Am pierdut pe mana mea.Am avut un sezon de zgura foarte bun, un turneu bun per total la Paris, chit ca azi nu a fost cea mai reusita zi. Am 12 victorii in acest sezon de zgura, e clar ca e un sezon bun", a declarat Sorana Cirstea , pentru Eurosport.Pentru parcursul de la Roland Garros, Sorana va primi 170.000 de euro si 240 de puncte si va intra in Top 50 WTA