Meciuri cu pana la 1.000 de spectatori la Roland Garros

Ca parte a relaxarii progresive, care a fost decisa de guvern, cota de ocupare a arenelor este de de 35 din capacitate, dar maximum 1.000 de persoane, a detaliat Jean-Michel Blanquer, in emisiunea Stade 2 de la postul France 3.Ministrul nu a precizat totusi daca aceasta cota se va schimba, in special pentru finale, incepand cu 9 iunie . De la acea data, pe stadioanele din Franta se va trece la o cota de 65 la suta, cu un plafon de 5.000 de persoane."Asa ca vom incepe sa avem stadioane umplute onorabil", a mentionat el.O alta intrebare pentru Roland Garros era daca meciurile din sesiunile de seara se vor juca fara spectatori din cauza interzicerii iesirilor pe timp de noapte."Suntem capabili sa instituim un sistem justificativ (n.r. - pentru spectatori), acesta este unul dintre lucrurile care se discuta" cu organizatorii, a spus el.Jean-Michel Blanquer nu a exclus schimbarea acestor reguli, in functie de evolutia crizei sanitare. De asemenea, el a laudat avantajele unui "permis de sanatate" (test negativ sau certificat de vaccinare). Prezentarea acestuia "poate fi conditia pentru a putea intra pe stadioane", a explicat el.Pe masura ce se apropie Jocurile Olimpice, ministrul a confirmat ca sportivii de nivel inalt pot fi vaccinati "in mod voluntar"."Este normal", a spus Jean-Michel Blanquer, adaugand: "Nu sunt atat de multi".French Open a fost amanat cu o saptamana de catre organizatori si va avea loc intre 30 mai si 13 iunie.