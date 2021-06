De ce turneul Roland Garros poarta numele unui personaj care n-a avut nicio legatura cu tenisul

Roland Garros, cel care da numele competitiei, nu a avut insa mai nimic de a face cu tenisul.Nascut in 1888 in insula franceza La Reunion din Oceanul Indian, Roland Garros a facut ciclism si rugby, apoi a participat la curse auto, iar in tenis a activat mai mult ca antrenor.Pasionat de aviatie, Roland Garros si-a luat brevetul de pilot in 1910. In septembrie 1913, francezul a intrat in istoria aviatiei, devenind primul pilot care reuseste sa traverseze Marea Mediterana.Zborul, plin de peripetii si de probleme tehnice, a durat ceva mai putin de 8 ore si il va duce pe aviator de la Saint-Raphael, sudul Frantei, la Bizerte, in Tunisia, cei 780 de kilometrii fiind parcursi cu o viteza medie de 101 km/ora.Dupa aceasta isprava, Roland s-a inrolat ca pilot in primul razboi mondial. Intr-o misiune deasupra Belgiei, avionul sau a fost atins de antiaeriana germana.A scapat cu viata, dar a cazut prizonier si a stat in captivitate trei ani de zile, timp in care sanatatea sa s-a degradat.Din pacate, pe 5 octombrie 1918, in ajunul aniversarii sale de 30 de ani, Roland Garros a murit in explozia avionului sau SPAD in duelul cu un Fokker D7 in zona de conflict a muntilor Ardennes.Roland Garros a ajuns sa dea numele turneului de tenis de la Paris, gratie unui prieten bun de-al sau. Emile Lesieur, mare atlet si jucator de rugby, personaj foarte bogat si influent in lumea sportului, a impus numele prietenului sau prematur decedat pe frontispiciul noii arene de tenis de la Paris. "Nu voi scoate un ban din buzunar daca nu botezati stadionul cu numele amicului meu Roland Garros", a spus el, determinandu-i pe initiatorii proiectului sa accepte conditia sa.Astfel, celebrul aviator a francez a ajuns un nume atat de cunoscut in lumea tenisului, desi are prea putine in comun cu sportul alb.Roland Garros se numeste si aeroportul international din Insulele Reunion, acolo unde s-a nascut aviatorul.