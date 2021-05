Turneul de la Roma: victorii romanesti in probele de dublu. Cu cine vor juca mai departe Horia Tecau si Irina Begu

Ei i-au invins, in turul I, cu scorul de 6-4, 6-2, pe croatul Marin Cilic si pe brazilianul Marcelo Melo.Calificarea in turul al doilea este recompensata cu un premiu total de 11.000 de euro si cu cate 90 de puncte ATP La feminin, perechea Irina Begu /Sara Errani (Romania/Italia), beneficiara a unui wild card, s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului de la Roma, de categorie WTA 1000.Ele au trecut, cu scorul de 1-6, 7-5, 10-4, de perechea chineza Qiang Wang/Yafan Wang.In turul al doilea, invingatoarele vor evolua cu echipa Ellen Perez/Saisai Zheng (Australia/China).Calificarea in optimi este recompensata cu un premiu total de 7.016 euro si cu cate 105 puncte WTA.