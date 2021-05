Turneul de la Roma: cine e "farmacista" care i-a stricat petrecerea Serenei Williams. S-a inspirat de la o legenda a tenisului FOTO

Williams, locul 8 mondial, in varsta de 39 de ani, a revenit pe circuit dupa trei luni de la infrangerea din semifinale de la Openul Australiei din februarie.In varsta de 24 de ani, argentinianca Nadia Podoroska aobtinut primul rezultat notabil anul trecut, in septembrie, cand a ajuns pana in semifinale la Roland-Garros, pornind din calificari.Sud-americanca e nascuta la Rosario (Argentina), insa are origini est-europene, parintii ei, ambii farmacisti, fiind din Ucraina.Nadia Podoroska a inceput sa joace tenis de la varsta de 5 ani, fiind inspirata de succesele obtinute de conationala Gabriela Sabatini, cu care a si avut ocazia sa se intalneasca.