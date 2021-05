Turneul de la Roma: veste excelenta pentru Simona Halep. Cum a fost ajutata romanca de castigatoarea de la Roland-Garros

A commanding performance from the teenager 👊@iga_swiatek raised her game to take out the No.5 seed Svitolina, 6-2, 7-5.#IBI21 pic.twitter.com/Mfy51NVfvB - wta (@WTA) May 15, 2021

Intr-o partida amanata vineri din cauza ploii, Swiatek s-a impus cu 6-2, 7-5. E un rezultat de care beneficiaza in mod indirect Simona Halep , care va ramane pe locul 3 mondial. Romanca ar fi fost depasita in ierarhia WTA de Elina Svitolina, in cazul in care ucraineanca ar fi castigat turneul de la Roma.In semifinale, Iga Swiatek (19 ani, locul 15 mondial) o va intalni pe americanca de 17 ani Cori Gauff.