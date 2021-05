Zi mare la Roma: Djokovici si Nadal contra "lupilor tineri"

Sunt meciuri asteptate cu sufletul la gura de iubitorii tenisului, in special cele pe care le vor juca Novak Djokovici si Raael Nadal.Spaniolul il va intalni pe Alexander Zverev, proaspatorul castigator de la Madrid. Nadal vine dupa un meci extrem de disputat contra lui Denis Shapovalov, reusind sa anuleze doua mingi de meci ale canadianului.Astazi, Nadal va incerca sa intrerupa seria lui Zverev, care l-a batut in ultimele 3 meciuri directe, ultima oara chiar la Madrid! Anterior, Rafa reusisese o serie de 5 victorii consecutive, deci scorul meciurlor directe e 5-3 in faviarea spaniolului.Sarbul Novak Djokovici va juca impotriva grecului Stefanos Tsitsipas, Ultimul meci dintre ei a fost in semifinale la Roland Garros, cand Nole a revenit de la 0-2 la seturi. La "directe", Djokovici are 4-2 cu Tsitsipas.Roma, azi, sferturi de finala, EuroSport 2 (ore aproximative)Ora 11.00 Delbonis - OpelkaOra 13.00 Zverev - NadalOra 14.30 Djokovici - TsitsipasOra 20.00 Sonego - Rublev