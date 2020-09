Roland-Garros 2020. 8 romance s-au inscris in proba de dublu. Cu cine vor juca in primul tur. Horia Tecau, pe tabloul masculin

Conform agerpres.ro, Begu si Olaru vor face pereche, dar in primul tur au adversare de mare valoare, favoritele numarul trei, Elise Mertens (Belgia) si Arina Sabalenka (Belarus), semifinaliste in 2019.Partenere vor fi si Andreea Mitu cu Patricia Tig, urmand sa infrunte in primul tur cuplul Madison Brengle (SUA)/Iana Sizikova (Rusia).In schimb, Monica Niculescu si Irina Bara vor fi adversare. Niculescu face pereche cu japoneza Misaki Doi, in timp ce Bara joaca alaturi de unguroaica Fanny Stollar.Ana Bogdan face pereche cu suedeza Rebecca Peterson, iar in prima runda vor infrunta cuplul Marie Bouzkova (Cehia)/Arantxa Rus (Olanda).Sorana Cirstea va juca alaturi de spaniola Sara Sorribes Tormo, invinsa de Simona Halep la simplu, cu 6-4, 6-0. Cirstea si Sorribes Tormo le vor intalni in primul tur pe Alison Riske (SUA) si Ajla Tomljanovic (Australia).La dublu masculin, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer, sfertfinalisti anul trecut, sunt capi de serie numarul 12 si isi vor incepe parcursul contra perechii Cristian Garin (Chile)/Pedro Martinez (Spania).