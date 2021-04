Cine transmite meciul de Fed Cup dintre Romania si Italia

Irina Bara o va intalni pe Elisabeta Cocciaretto in primul meci al confruntarii care va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup.Irina Bara (132 WTA ) - Elisabeta Cocciaretto (111 WTA) Mihaela Buzarnescu (137 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA)Irina Bara (132 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA)Elisabeta Cocciaretto (111 WTA) - Mihaela Buzarnescu (137 WTA) Monica Niculescu /Elena Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-MonticoneCastigatoarele acestei etape vor juca in continuare in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup by BNP Paribas si in calificarile pentru editia din 2022 a Grupei Mondiale a competitiei. Echipa invinsa va retrograda in Grupa I a Zonei Euro-Africane.Meciurile vor fi transmise in direct si in exclusivitate la Digi Sport 2.