S-a ales locul de disputare a meciului Romania - Italia la tenis feminin. Simona Halep a spus "pas"

Astfel, pentru acest meci echipa Romaniei revine in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pana acum, alte importante intalniri ale echipei noastre de Fed Cup , in 2016, cu Cehia si Germania, in 2018, cu Canada si Elvetia, si, in 2020, cu Rusia.Aceasta intalnire cu Italia a fost programata, initial, in 17 si 18 aprilie 2020, dar in actualul context al pandemiei de coronavirus COVID-19, s-a decis reprogramarea ei.Echipa care va castiga va juca in continuare in Grupa Mondiala a Billie Jean King Cup by BNP Paribas."Le asteptam din nou "acasa", in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe fetele extraordinare din echipa de FedCup a Romaniei. Va fi pentru a 6-a oara in ultimii 5 ani cand gazduim aceasta competitie de nivel inalt, acum sub numele Billie Jean King Cup. Ne pregatim, asadar, de noi meciuri de tenis memorabile la Cluj si speram sa putem sustine nationala cu toata forta noastra chiar din tribune! Hai Romania!!", a declarat primarul Emil Boc Citeste si: