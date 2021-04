Noua senzatie a tenisului da totul pentru Romania : Nu cred ca exista o onoare mai mare decat aceasta de a-ti reprezenta tara

"Nu cred ca exista o onoare mai mare decat aceasta de a-ti reprezenta tara si mai ales de a juca acasa. Mi-am dorit intotdeauna sa fiu prezenta in echipa de Fed Cup si sa aduc mai multe victorii. Din ce mi-au spus fetele meciul de deschidere o sa fie ceva mai dificil, va fi imediat dupa imn, o sa fie mai multe emotii, dar eu sunt sigura ca o sa le gestionez si o sa ma descurc.Nu am jucat impotriva lui Cocciaretto, dar m-am antrenat si sunt pregatita. Este o jucatoare mai mica de inaltime, la fel ca mine, se misca foarte bine, este solida pe ambele parti si este o luptatoare, la fel ca mine.O sa vedem care este luptatoarea mai mare. Eu m-am simtit foarte bine inca de la primul antrenament si de atunci jocul meu a crescut. Sper sa se vada asta in meciul de maine", a spus Bara.Ea a mentionat ca jucatoarelor din echipa Romaniei le place suprafata de joc de la Cluj: "Noua ne place foarte mult suprafata de joc la Cluj. Este un hard normal, nici rapid nici lent. Ne simtim foarte bine. Banuiesc ca si italiencele".Romania intalneste Italia vineri si sambata, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup.Programul complet al confruntarii este urmatorul:Vineri, primul meci de la ora 15.30: Irina Bara (132 WTA ) - Elisabeta Cocciaretto (111 WTA); Mihaela Buzarnescu (137 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA)Sambata, primul meci de la ora 14.00: Irina Bara (132 WTA) - Martina Trevisan (99 WTA); Elisabeta Cocciaretto (111 WTA) - Mihaela Buzarnescu (137 WTA); Monica Niculescu /Elena Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone