Cea mai rece strângere de mână din tenisul feminin! VIDEO

Turneul WTA de la Tenerife a ajuns în ultima fază, iar confrunarea pentru trofeu se va da între două jucătoare foarte tinere.

În finală se vor întâlni jucătoarea columbiană Camilla Osorio Serrano (19 ani, locul 63 WTA) și tenismena americană Li Ann (21 de ani, locul 60 WTA).

Osorio Serrano a învins-o pe Camila Giorgi în semifinale, iar jucătoarea din Italia a fost un car de nervi la finalul disputei. Nici strângerea de mâini de la finalul partidei n-a arătat că între cele două e vreo mare amiciție.

Li Ann a trecut de Alize Cornet în semifinale, după ce o învinsese și pe Irina Begu în sferturi.

Finala e azi de la ora 18.

Knew the handshake was gonna be something.#Giorgi #Osorio #TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/MssKoX6h4E