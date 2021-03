Performanta unica in istoria tenisului. Cine e jucatorul care s-a calificat in semifinale fara sa joace nici un meci in turneu

Andrei Rublev, 23 de ani, locul 8 in ierarhia mondiala, este cap de serie 3 la Doha, iar gratie acestui statut a fost calificat direct in turul 2. Cel pe care ar fi trebuit sa-l intalneasca in turul secund, francezul Richard Gasquet (50 ATP), a renuntat din cauza accidentarii la un picior.Joi, in sferturi de finala, rusul ar fi urmat sa-l intalneasca pe ungurul Marton Fucsovics, locul 46 mondial, dar si acesta a declarat forfait. Potrivit organizatorilor, Fucsovics s-a retras din cauza unor probleme la spate.Rublev a castigat 13 din primele 14 meciuri pe care le-a jucat de la startul sezonului. Castigator al competitiei pe echipe ATP Cup la Melbourne , ajuns apoi in sferturi Australian Open , el s-a impus duminica in turneul de la Rotterdam invingandu-l in finala tocmai pe Marton Fucsovics.Rusul poate conta pe proba de dublu pentru a mentine ritmul. Asociat compatriotului sau Aslan Karatev, el a atins semifinalele la Doha si la dublu, disputand insa primele doua tururi.Citeste si: